Video Yaşam 19 bin 933 polis Bayram mesaisinde!

19 bin 933 polis Bayram mesaisinde!

19 bin 933 polis Bayram mesaisinde!
19.07.2021 | 10:12

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İstanbul Polisi, Kurban Bayramı‘nda 19 bin 933 personelle mesaide... İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyeti’nin çalışmalarını ve uygulama noktalarını polis helikopterinden takip ederek denetledi.

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İstanbul Emniyeti, Kurban Bayramı'nda 569'u trafik unsuru, bin 74'ü trafik personeli olmak üzere diğer birimler ile birlikte toplamda 19 bin 933 personelle görev yapıyor. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada "Görevlendirilen personelimiz bayram öncesi ve süresince vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı 4 otogar ve cep otogarı, il giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, üç bin 530 cami ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; Covid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere ilimizin asayişi ve güvenliği için görev ifa edeceklerdir" denildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyeti'nin çalışmalarını ve uygulama noktalarını polis helikopterinden takip ederek denetledi.

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