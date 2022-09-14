19 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 123 olay, 27 yıl hapis cezası | Video

Kırıkkale'de 123 kaydı ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hükümlü Ş.D.'nin Yuva Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. "Hırsızlık", "uyuşturucu", "cinsel taciz" ve "yağma" gibi çeşitli suçlardan 123 kaydı ve 27 kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki Ş.D., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.