190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video
Mersin merkezli 10 ilde polisin düzenlediği operasyonla 190 milyon 965 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi, 11 şüpheli tutuklandı,3'üne de ev hapsi verildi.
Mersin'e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 10.01.2025 | 10:06
05:19
00:39
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:05
02:39
01:36
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 10.01.2025 | 09:30
00:41
01:07
00:14
02:53
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 10.01.2025 | 08:24
01:57
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 09.01.2025 | 15:43
03:07
02:13
Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video 09.01.2025 | 14:21
00:45
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 09.01.2025 | 13:49
05:24
02:44
01:11
Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video 09.01.2025 | 12:58
04:54
Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video 09.01.2025 | 12:38
04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada | Video 09.01.2025 | 12:38
06:15
04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada: 3 yaralı | Video 09.01.2025 | 12:04