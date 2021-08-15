Video Yaşam 1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video

1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video

1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video
15.08.2021 | 13:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genç çift, düğündeki takıların bulunduğu çantayı toplu taşıma aracında unuttu | Video 02:44
Genç çift, düğündeki takıların bulunduğu çantayı toplu taşıma aracında unuttu | Video 15.08.2021 | 13:35
İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi | Video 00:29
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi | Video 15.08.2021 | 13:35
Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı, görüntüleri sosyal medyayı salladı | Video 00:57
Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı, görüntüleri sosyal medyayı salladı | Video 15.08.2021 | 13:13
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video 04:55
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video 15.08.2021 | 13:04
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine suyu böyle boşalttı | Video 00:38
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine suyu böyle boşalttı | Video 15.08.2021 | 13:04
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video 00:30
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 13:04
Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu! O anlar kamerada | Video 05:55
Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu! O anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 12:04
Taliban, Kabil’e girdi! Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi | Video 03:57
Taliban, Kabil’e girdi! Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi | Video 15.08.2021 | 12:04
Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video 03:29
Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video 15.08.2021 | 11:52
Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı | Video 04:30
Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı | Video 15.08.2021 | 11:47
15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video 01:27
15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video 15.08.2021 | 11:52
Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi | Video 00:49
Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi | Video 15.08.2021 | 11:43
Uyuşturucu maddeler buzdolabı ve kanepe altından çıktı! Operasyon anları kamerada | Video 01:48
Uyuşturucu maddeler buzdolabı ve kanepe altından çıktı! Operasyon anları kamerada | Video 15.08.2021 | 11:16
100 yıllık kehribar tesbih araba fiyatına alıcısını bekliyor | Video 03:36
100 yıllık kehribar tesbih araba fiyatına alıcısını bekliyor | Video 15.08.2021 | 11:12
TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video 00:57
TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video 15.08.2021 | 10:52
Endonezyalı Kartini, sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük’e geldi | Video 06:58
Endonezyalı Kartini, sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük’e geldi | Video 15.08.2021 | 10:52
17 yaşında 49 suç kaydı bulunan şahsın eve tırmanarak girdiği anlar kamerada | Video 02:33
17 yaşında 49 suç kaydı bulunan şahsın eve tırmanarak girdiği anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 10:20
Alanya’da feci kaza! Motosikletli kadın, otobüsün altına girdi | Video 00:10
Alanya'da feci kaza! Motosikletli kadın, otobüsün altına girdi | Video 15.08.2021 | 10:22
Şevval Şahin’in 48 yaşındaki annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı | Video 00:32
Şevval Şahin'in 48 yaşındaki annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı | Video 15.08.2021 | 10:28
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı | Video 03:36
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı | Video 15.08.2021 | 10:13

Konya’dan 2 yıl önce bir tanıdığına ziyarete gittiği Sivas’ta beğendiği aracı alarak memleketi Konya’ya getiren Özkan Terzioğlu, 1936 model aracına verilen 800 bin liralık teklifleri kabul etmiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce bir tanıdığını ziyaret etmek için Sivas'a gitti. Ziyaret sırasında 1936 model bir Plymouth marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine satmasını istedi. Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici yardımıyla Konya'ya getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara kaporta bakımı yaptıran Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek geçmiş yıllardan içinde kalan heyecanını bu şekilde yendi.

Aracı alma hikayesini anlatan Terzioğlu, "Sivas'ta bulunan bir ağabeyimizi ziyarete gittiğimde görmüştüm bu aracı orada araç epey bir ilgilimi çekti. Daha sonra bir pazarlık oluştu aracı aldık 2 yıl önce. Aracı aldığımızda bazı eksikleri vardı, onları tamamlamak için Konya'ya getirdik Sivas'tan çekiciyle. Konya'da ise sanayide ufak tefek boya eksiklerini falan yaptık. Motoru zaten olduğu gibi orijinal fabrika çıkışı gibi yerindeydi. Önemli bir işlem yapmadık aracın motoruna. Sadece biz boya akıntıları fazlalıkları vardı, kaporta eksiklerini tamamladık şimdi aracımıza biniyoruz" dedi.

Gezmeye çıktığı aracına ilgi fazla olunca aracı satmaya karar veren Özkan Terzioğlu, "İlk etapta aracı binmek için aldık. Hevesimiz de vardı geçmiş yıllardan evet ama saklayacak bir garajım yok. Trafikteyken ilgi odağı oluyor bazı araçlar önüme duruyor fotoğraf için. Biz bunun gibi defalarca kazalar atlattık. Önümüze kıranlar sıkıştıranlar fotoğraf video çekmek isteyenler bu tür olayları yapıyor. Zaten araç eski, biz bunun hakkından gelemeyeceğiz diye satmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aracı satmaya karar verdikten sonra bir çok teklifin geldiğini anlatan Özkan Terzioğlu, "Düğün teklifleri geldi, film çekimleri teklifleri geldi. Onun haricinde ise sanatçı transfer teklifleri geldi. Biz o şekilde yapmadık kabul etmedik. Satış anlamında gelen teklifler ise geçen yıl iyi bir teklif gelmişti ama biz o sıralarda araçtan hevesimizi almadığımız için yine vermedik. Şimdi işlemler tamamlanınca bize para teklifleri geldi 700 bin lira 800 bin liralar geldi. Lakin aracın benim gözümdeki değer bu değil. Değerini bulursa tabii ki gider" şeklinde konuştu.

Terzioğlu, "Aldığım aracın sahibinin söylediğine göre ise rahmetli Adnan Menderes'in parti kurduğu zaman seçim çalışmalarında kullandığı arabaymış. Aslında araştırmadık işin doğrusu, araştırmaya da gerek yok. Duruşu itibariyle bu araçlardan Türkiye'de az sayıda var. Biliyorsunuz biri Anıtkabir'deki müzede" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA