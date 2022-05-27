Video Yaşam 1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video
1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video

1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video

27.05.2022 | 12:24

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Cafer Öçgüder, 44 sene önce satın aldığı antika aracını 25 sene sonra garajından çıkarttı.

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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Öçgüder, 1978 yılında 1959 model Mercedes marka otomobil satın aldı. Uzun süre aracını kullandıktan sonra çalışmak için yurtdışına çıkan Öçgüder, bu esnada aracını kapalı garaja sakladı. 44 yıl önce satın aldığı otomobili, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra garajdan çıkartan Öçgüder, antika denilebilecek arabasının bakımlarını yaptırıp yollara kavuşturdu.

ARACINI ÇOCUĞU GİBİ MUHAFAZA ETTİ
Yüzde 80'i orijinal olan aracını çocuğu gibi koruyan ve saklayan Cafer Öçgüder yıllardır kendisine dostluk yapan aracına artık kullanamadığı için aracına veda edeceği günü bekliyor. Aracı 1978 yılında aldığını söyleyen Cafer Öçgüder, 44 senelik aracın 25'senesini garajda beklettiğini belirterek, "Arabayı 1978 yılında satın aldım, 44 senedir bende. Yurtdışına gitmeden önce uzun süre bu aracı kullandım, yurtdışına çıkarken bir garaja kapattım ve orada araba 25 sene yattı. Sonra kesin dönüş yaptığımda aracı geri çıkardım, noksanlarını tamamladım ve bu hale getirdim" dedi.

Aracın yaşına bağlı olarak yıprandığını ve belirli kaporta işlemlerinden geçtiğini kaydeden Öçgüder, "Arabada değişen parçalar var ancak yüzde 80'i orijinal. Zaten arabanın sadece tekerlekler ve minderleri yerli olarak takıldı. Bu zaman içerisinde boyası da değişti, 63 sene önce boya alınan arabada boyası halen durur mu? Mecburen aracı boyadık. Arabanın ilk rengi maviydi" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR SATMAYI DÜŞÜNMEDİM ANCAK ARTIK KULLANAMIYORUM"
Öçgüder, aracın taliplisinin çok olduğunu ifade ederek, "Araba ile fotoğraf çekinmek isteyen çok var ben de şakaya getiriyorum ve 'her fotoğraf 10 lira diyorum', tabi ki şaka yapıyorum. Aracı almak için çok arayan oluyor ben şimdiye kadar satmayı düşünmediğim için işte bu zamana getirdik. Ben de yaşlandım artık arabaya binme şansım yok o yüzden satabilirim" ifadelerine yer verdi.

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