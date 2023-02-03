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1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video

1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video

03.02.2023 | 10:10

Adana’da bir ağabey, 1993 yılında PKK terör örgütüne katılan kardeşine teslim ol çağrısında bulundu. Acılı ağabey aynı zamanda, HDP’nin terör estirdiğini, terörist imalat ettiğini ve çocukları suça itiyorsunuz diyerek kapatılmasın istedi.

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Adana'da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Tulğay, kardeşi olan Ali Tulğay'ın 1993 yılında henüz 16 yaşındayken terör örgütü PKK'ya katılarak dağa çıktığını belirtti. Ağabey, şuan 46 yaşında olan kardeşine teslim ol çağrısında bulundu.

"EN YAKIN KARAKOLA TESLİM OLSUN İSTİYORUZ"
Acılı ağabey Mehmet Tulğay," Benim kardeşim 1993 yılında Diyarbakır Tepecik Köyü'nde oturuyordu. Babam ile beraber hayvanlara ve bahçeye bakıyordu. Mardin Şenahmet Köyü'nde terör örgütüne katıldı. Biz buradan kendisine sesleniyoruz. En yakın karakola teslim olsun istiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacak. En ufak ceza almayacak. Birçok aile çocuklarına seslendi. Biz de sesleniyoruz. Kardeşimin teslim olmasını istiyorum" dedi.

"DİYARBAKIR AİLELERİNE DESTEK VERDİK"
Çocuklara dağda olan ailelere destek verdiğin dile getiren Mehmet Tulğay," Teröriste yardım eden Diyarbakır Mişmil ilçesine ikamet eden kardeşim K.T benim öz kardeşim oluyor. Televizyona bir röportaj vermiş, Kürt halkından özür dileyip benim devletten para aldığımı iddia etmiş. Ben de şimdi savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Ben terörist ailelerine değil, binanın önünde yüreği yanan ailelere destek için gittim. Kimse bize bir kuruş para vermedi. Biz kendi masrafımızı kendimiz ödedik. Bunlar da bellidir. Bilet nereden alındı ve kim ödedi bellidir. Bunu da ispatlayacağım. Savcı bunu araştıracak ve ben konuyu yeniden gündeme getireceğim. Biz şerefimizi namusumuzu yerde bulmadık ki satalım. Ben devletimizin yanındayım." diye konuştu.

"HDP'NİN KAPATILMASINI İSTİYORUM"
Kan aktığını ve HDP'nin kapatılmasını isteyen Mehmet Tulğay," Kan parası alıyorsunuz ve kendi cebinize koyuyorsunuz. İki tarafı da mağdur ediyorsunuz. Kız kaçırma oluyor, barış sağlıyorsunuz ve para alıyorsunuz. Onu da cebinize alıyorsunuz. Gece bu sokaklarda mahalle komisyonu işin içine giriyor. Terör estiriyorsunuz. Terörist imalat ediyorsunuz. Çocuklarımızı suça itiyorsunuz. Eylem zamanlarında çocuklarımıza yapmadığınız kalmadı. Çocuklarımızın beynini yıkıyorsunuz. Kaç tane ailenin çocuklarını HDP binasında beklettiniz günlerce, bir yolunu bulunca ya Avrupa'ya gönderdiniz ya da dağa çıkardınız. Görgü tanıkları var. Dağdan inen ve bu şekilde ifade verenler var. Biz açık açık söylüyoruz" şeklinde konuştu

"ADANA EMNİYET MÜDÜRÜ VE TEM ŞUBEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Diyabakır annelerine destek çıktığı için kendisine düşman olan kardeş K.S'ye de seslenen Memet Tulğay," Ben seni 5 yıl içeride tutmasaydım bugün sende ölmüştün. Çünkü senin beynini de yıkamışlar. Adana İl Emniyet Müdürü ve Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bilgilerle Kenan Soylu'yu yakalayarak 5 yıl boyunca cezaevinde tuttular. En azından 20-30 tane daha insanı dağa çıkartamadı" diye konuştu.

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