Video Yaşam 1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
21.05.2021 | 16:05

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 gün önce üç aracın karışması sonucunda meydana gelen ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 17 Mayıs Pazartesi günü gece saat 23.28 sıralarında Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan Ersel K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ömer Y. idaresindeki otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobile ise Serkan S. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; araç sürücüleri Ersel K., Ömer Y., Serkan S. ile Ersel K.'nın eşi Ebru K. ve 1 buçuk yaşındaki çocukları M.M.K. yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kavşaktan dönen araca, karşı şeritten gelen aracın çarpması ve zincirleme kazanın meydana gelişi yansıdı.

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