2 adet televizyon çalan hırsız, parmak izinden yakalandı | Video

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Samsun'da girdiği evden 2 adet televizyon çaldığı iddia edilen şahıs parmak izinden tespit edilerek yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ev sahibinin kendisini eve devam ettiğini bu yüzden evde parmak izlerinin bulunduğunu ileri süren B.K., polisteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.