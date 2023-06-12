2 araçta ele geçirilen 229 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama | Video 12.06.2023 | 11:40 BOLU'da polisin takibe alıp, durdurduğu 2 araçta toplam 229 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Bir süre izlenen minibüs ile otomobil, Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeği 'Luca' eşliğinde yapılan aramada; 203 kilo 29 gram skunk ile 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, üst aramasında da 10 bin 175 TL bulundu. Uyuşturucu ile paraya el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. 4 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.