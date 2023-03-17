Video Yaşam 2 aylık hamile kadın ve çocuğu dere yatağında aranıyor | Video
2 aylık hamile kadın ve çocuğu dere yatağında aranıyor | Video

2 aylık hamile kadın ve çocuğu dere yatağında aranıyor | Video

17.03.2023 | 13:20

Sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 aylık hamile kadın ile 1,5 yaşlarındaki kızı, dere yatağında aranmaya devam ediyor.

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Yaklaşık 3 gün önce şiddetli yağışlardan dolayı konteynerleriyle birlikte sel sularına kapılan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşlarındaki Zeynep Zümra Tekdal, felaketin 3. gününde Tut ilçe merkezi Ömerov Deresi'nde ve çevresinde aranıyor.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı su altı arama ve kurtarma, jandarma arama kurtarma ekipleri, hassas burunlu köpekler ile Adıyaman, Adana, Konya, Ankara ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis dalgıç ekipleri tarafından yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Jandarma ekiplerinden 60, polis ekiplerinden ise 21 arama kurtarma ekibinin yer aldığı sel bölgesinde dere yatağı didik didik aranıyor. AFAD ekiplerinin de yer aldığı arama çalışmalarında dev kaya parçaları ile çamur yığınları iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.

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