Video Yaşam 2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video
2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video

2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video

07.10.2022 | 12:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video 00:14
2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video 07.10.2022 | 12:30
Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video 00:58
Bölücü terör örgütünün sözde Gençlik Yapılanması’na operasyon… 8 ilçede yakalandılar | Video 07.10.2022 | 12:23
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 00:25
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 00:18
Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 06:27
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video 00:58
Mesai arkadaşının kolyesini çalıp sattı! Kuyumculardan iz sürerek yakaladılar | Video 07.10.2022 | 11:27
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 02:54
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 07.10.2022 | 10:55
İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs arızalanınca yolcular durağa kadar yürüdü | Video 00:31
İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs arızalanınca yolcular durağa kadar yürüdü | Video 07.10.2022 | 11:09
Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:48
Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 10:42
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 00:44
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 10:15
Ankara’da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 00:47
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 01:31
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 07.10.2022 | 10:10
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 05:35
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.10.2022 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 05:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 01:13
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 07.10.2022 | 08:41
Adana’da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 01:44
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
Gaziosmanpaşa’da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 02:27
Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 06.10.2022 | 17:14

Yeşilköy Metal İşçilik fuarında 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini çalan E.E. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen E.E. serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Açıktan Hırsızlık" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bakırköy'de başlatılan çalışmalarda 01 Ekim 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen metal işçilik fuarında, bir işyerine ait 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketinin çalındığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında fuar alanında bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda fuar alanında stant söküm personeli olarak görev yapan E.E. isimli şahsın, işyerine ait gemi maketini bulunduğu yerden aldığı görüldü. Şüpheli şahıs aynı gün fuar alanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alındı. Çaldığı gemi maketi ise müşteki şahıslara teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli E.E., "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA