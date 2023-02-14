2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi | Video
Kahramanmaraş depremlerinden büyük yara alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ adeta birbirine kavuştu. Aralarında 100 metreden fazla mesafe olan dağlar, kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağlardan kopan parçalar aradan geçen karayolunu da ulaşıma kapattı.
Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.
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