2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle böyle kovalandı | Video
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Antalya’da 2 çocuk annesi kadın 6 yıldır boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından yaşadığı evin önünde pompalı tüfekle kovalandı. Şikayeti üzerine yakalanan eşinin ev hapsi ile serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, “Tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum. Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor” dedi.
"BEN İŞYERİME GİDEMİYORUM"
Yaşadıklarını anlatan Gamze Altınkaynak, "Eşimle 9 yıl önce evlendim. 6 yıldır ayrılmaya çalışıyorum. Zaten sürekli ceza evine giren bir kişiydi. Yargıtay'da bekleyen cezaları var. Sürekli benim ailem tehdit altında bulunuyordu. En son bu olay yaşandı. Ondan bir hafta önce de uzaklaştırma kararı aldırdım. Sonrasında ailemin evini silahla basarak babamın aracını parçaladı. Yaşanan son olaydan sonra tekrar şikayette bulunduk. Polis tarafından yakalanarak mahkemeden ev hapsi alıp serbest bırakıldı. Ev adresi olarak benim işyerimi gösterdi. Ben ne işyerime gidebiliyorum, ne de can güvenliğim var. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Benim çocuklarım 10 gündür okula gitmiyor. Annem işine gidemiyor, babam işyerini açamıyor. Tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum. Kendisi madde kullanıyor. Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor" diyerek şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.