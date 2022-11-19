2 dakikada 5 cep telefonu çaldı, o anlar kamerada | Video

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi 2 dakika içinde 3 defa geldiği iş yerinin vitrininden piyasa değeri 25 bin TL olan 5 cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 14 Kasım 16.15 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki cep telefonu satışı yapan bir dükkanda meydana geldi. Deniz Hoşhan'ın diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilen bir şüpheli, dükkana 2 dakika içerisinde 3 kez geldi. Her geldiğinde vitrindeki cep telefonlarından alan şüpheli toplamda 5 cep telefonu çalıp, olay yerinden uzaklaştı. Yoğunluğun azalmasının ardından raftaki telefonların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Hoşhan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığın anbean görüntülendiğini belirledi. Hoşhan, polisi arayıp, durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zararlarının 25 bin lira olduğunu belirten Hoşhan, "Yıllardır burada esnafız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bunun yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. En azından başka arkadaşlarımızın canı yanmaz" dedi.