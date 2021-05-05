Video Yaşam 2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü | Video

2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü | Video

2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü | Video
05.05.2021 | 17:15

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Rize’de birer yaşındaki iki küçük düvesini Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası’na götürmek isteyen Mehmet Yıldız'ın izlediği yöntem gören herkesi güldürdü.

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Havaların ısınmasıyla Rize'de yayla göçleri başladı. Henüz 1 yaşındaki iki tane düvesini ahırından çıkartan Rizeli Mehmet Yıldız da hayvanlarını yaylaya götürmek istedi. Hayvanlara özel kamyonet tutmak istemeyen Yıldız, çareyi kendisine ait aracının arka koltuklarını yatırıp düveleri oraya yerleştirmekte buldu. Yıldız, bagajdan araca soktuğu hayvanları güzelce sabitledi ve yaylaya gitmek üzere yola koyuldu. Aracın camından görünen hayvanlar ise görenleri güldürdü.

Göçlerin genelde Mayıs-Haziran aylarında başladığını söyleyen Mehmet Yıldız "Çamlıhemşin Çiçekli Yaylasına gidiyoruz. Aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim ve yakıtımı alıp yaylaya göç edeceğim. Yaylada yaz boyunca kalıyoruz. Herkes yaylaya çıkmadan önce, öncü bir grup (çok az kişiden oluşur) gidip, yayla yolunun açılıp açılmadığını, karın eriyip erimediğini kontrol eder. Eskiden yaylalarda korucular olurdu. Bunlar herkesten önce yaylaya çıkar ve orada kalır; yaylacıların orada kalan süt teknesi gibi eşyalarını, odunlarını ve evlerini korur, karşılığında para alırlardı" şeklinde konuştu.

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