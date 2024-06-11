2 genç, köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Gaziantep'te 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte, dün sabah erken saatlerde 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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