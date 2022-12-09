Video Yaşam 2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video
2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video

2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video

09.12.2022 | 16:07

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Arnavutköy’de bir binanın çatısına çıkarak dans eden, koşan ve video çeken gençler başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde video çekmek için dans eden, koşan gençlerin tehlikeli anları görüldü.

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Sosyal medyada fenomen olmak için çatıya çıkan bir genç kız çatıdan düşerek yaşamını yitirmişti. Aynı görüntüler Arnavutköy'den gelince yürekler ağıza geldi. 2 kişinin çatıya çıkarak video çekmeye çalıştığı görüldü. Tehlikeli hareketler başka bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülenirken görüntülerde, 2 kişinin çatı da koştuğu, dans ettiği görüldü.

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