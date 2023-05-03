Video Yaşam 2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video

2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video

03.05.2023 | 15:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki kadının cesedi, evindeki elbise dolabından çarşafa sarılı vaziyette çıktı. Polis, boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilen yaşlı kadının cinayet şüphelisi olarak oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Alanya'nın Hacet Mahallesi, Kasapoğlu Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Oğlu S S.(49) ile beraber yaşayan yaşlı anne Fatma S.(70) evinde ölü bulundu. Cinayet zanlısı oğlu ise kayıplara karıştı.

İddiaya göre S.S., annesi Fatma S.' arasında 2 gün önce akşam saatlerinde sözlü münakaşa oldu. Komşular evden sık sık kavga sesleri geldiği için polise ihbarda bulunmadıklarını söylediler. Kavgadan sonra iki gündür kadından haber alamayan komşular, oğluna annesini sorduklarında 'Annem Alanya dışına abimin evine gitti" cevabını aldılar. Durumdan şüphelenen komşular kadının büyük oğlunu aradıklarında Fatma S.'nin orada olmadığını öğrenince durumu polise bildirdiler.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları araştırmada Fatma S.'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak elbise dolabında buldular. Yaşlı kadının ise boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Fatma S.'nin cenazesi yapılan savcı incelemesini ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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