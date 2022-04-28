Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
00:58
Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
02:41
02:41
02:25
12:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | | Video 28.04.2022 | 10:58
06:18
03:26
04:21
2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54
01:19
00:17
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
04:01
23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
02:33
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
03:00
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 28.04.2022 | 10:26
00:29
01:42
SON DAKİKA! İzmir'de belediye otobüsü yandı | Video 28.04.2022 | 10:10
01:28
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video 28.04.2022 | 10:07
00:35
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 28.04.2022 | 09:58
01:08
Markette unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.04.2022 | 09:52
00:59
İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi | Video 28.04.2022 | 09:54
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Rojhat Aslan’ın yetiştirdiği koyunlardan birinin 3 gün önce doğurduğu kuzunun anne demesi şoke etti.