Video Yaşam 2 işçinin öldüğü vinç faciasında 2 sanık için 15’er yıl hapis istendi | Video
2 işçinin öldüğü vinç faciasında 2 sanık için 15’er yıl hapis istendi | Video

2 işçinin öldüğü vinç faciasında 2 sanık için 15’er yıl hapis istendi | Video

26.12.2024 | 08:34

Adana’da bir inşaatta vincin asma iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçinin ölümüne neden oldukları iddia edilen vinç operatörü ile iş yeri yetkilisi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, sanıkların asli, ölenlerin ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

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Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Bagatur Caddesi'ndeki bir inşaatta 21 Eylül'de 29 yaşındaki vinç operatörü Murat D. iddiaya göre, vincin asma iskelesini yukarı çekerken henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele düştü. İskelede bulunan işçiler 51 yaşındaki Erdal Sağır ile 41 yaşındaki Tahir Çeri yaşamlarını yitirdi. Kazadan sonra vinç operatörü Murat Dizman tutuklanırken, iş yeri yetkilisi 37 yaşındaki Yakup Dizman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı, inşaattaki 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak tutuklu sanık Murat D. ile Yakup D. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, iddianamede, her iki sanığın da 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
İddianamede, 2 işçinin nasıl öldüğü anlatılırken, ölü muayene tutanağı ve bilirkişi raporuna yer verildi. İnşaat işçileri Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin inşaat alanı içinde Murat D. tarafından kullanılan vincin asma iskelesine bindikleri belirtilen iddianamede, iskelenin yukarı doğru çıkarken bir süre sonra düştüğü ve üzerindeki 2 işçinin öldüğü belirtildi. 13 Kasım tarihli bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde, vinci kullanan Murat D. ve işyeri yetkilisi olduğu tespit edilen Yakup D.'nin asli kusurlu, ölen işçiler Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin ise tali kusurlu oldukları kaydedildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Dosya içeriğine göre, bilirkişi raporu dikkate alınarak şüphelilerin, Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin olay tarihinde inşaat alanı içerisinde bindikleri vincin asma iskelesinin düşmesi sonucu taksirle ölümlerine neden olmak suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

1'i tutuklu 2 sanık önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

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