Video Yaşam 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video
2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video

28.08.2024 | 13:03

Hatay’da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan metruk binadaki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Depremde hasar alan bina yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi.

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