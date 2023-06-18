2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin aynı istikametteki başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bina duvarına vuran otomobilin sürücüsü Cem Çetin kaza yerinde, aynı araçta yolcu olarak bulunduğu belirtilen Şirin Özcan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi de kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"ÖNCE FREN SESİ GELDİ SONRA ÇARPMANIN SESİ"
Büyük bir gürültü duyarak kaza yerine geldiğini, kaza anını da güvenlik kamerasından izlediğini belirten vatandaşlardan Yasin Sezer, "Fren sesi geldi, sonra çarpmanın sesi geldi. Bizde hemen geldik zaten. Aynı anda polislerde geldi. 4 ambulans geldi 3 kişi varmış gri arabada. İkisi acil gitmiş, biri olay yerinde vefat etmiş" dedi.
KAZA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
2 kişinin hayatını kaybettiği, biri bebek 4 kişinin de yaralandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kamera kaydında; yolun boş olduğu görülürken yolda araçlara ait önce far ışıkları görülüyor. 06 DKT 355 plakalı gri renkli otomobil, kırmızı renkli 33 KMR 35 plakalı otomobile arkadan çarpıyor. İçerisinde biri bebek 3 kişinin bulunduğu kırmızı otomobil çarpmanın şiddetiyle yolda dönerek kamera kadrajından çıkıyor. İçerisinde 3 kişi bulunan gri renkli otomobil ise yol kenarındaki binanın duvarına çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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