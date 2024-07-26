Video Yaşam 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

26.07.2024 | 09:45

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana gelmişti. Bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girmişti. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı hayatını kaybetmişti.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Feci kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ile bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği görüldü.
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