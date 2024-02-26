2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken abla-kardeşin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
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