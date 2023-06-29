2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video
Denizli’nin Çardak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.
DAKİKALAR ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk'un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.
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