Video Yaşam 2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video

2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video

29.06.2023 | 08:37

Denizli’nin Çardak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.

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Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki Ankara - Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.'ya ait park halindeki tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

DAKİKALAR ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk'un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.

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