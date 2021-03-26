Video Yaşam 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası tekme tokat kavga ettiler | Video

2 kişinin yaralandığı kaza sonrası tekme tokat kavga ettiler | Video

2 kişinin yaralandığı kaza sonrası tekme tokat kavga ettiler | Video
26.03.2021 | 08:43

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Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Halilbey Bulvarı'nda yanında bulunan bir arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K.'ye M.B.'nin kontrolünde seyreden 48 KD 800 plakalı motorsiklet çarptı. Meydana gelen kazada motorsiklet sürücüsü M. B. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kazayı yara almadan atlatan ve Y.K.'nın arkadaşı olduğu iddia edilen diğer kişi ile bazı vatandaşlar arasında ise belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra ise tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Y.K.'nin arkadaşı polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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