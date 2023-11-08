2 kişiyi hayattan koparan feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hamile kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın şidettiyle araçlardan birinin savrularak bariyerlere çarptığı da görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:46
2 kişiyi hayattan koparan feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 11:25
00:46
E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video 08.11.2023 | 11:28
00:52
İstanbul'da 67 firari hükümlü yakalandı | Video 08.11.2023 | 10:48
03:13
01:03
00:55
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:55
04:37
Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü, araçlara çarparak kaçtı | Video 08.11.2023 | 10:50
08:39
Suni çiçeği yakarak koparmak isterken oteli yaktı | Video 08.11.2023 | 10:09
03:21
04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 08.11.2023 | 10:37
00:46
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:37
02:46
Tamire getirilen tabletin bataryası böyle patladı | Video 08.11.2023 | 10:09
00:15
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 08.11.2023 | 09:05
01:02
İstanbul’da firari FETÖ şüphelilerine operasyon: 13 gözaltı | Video 08.11.2023 | 09:49
00:30
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 08.11.2023 | 09:49
00:58
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 08.11.2023 | 09:03
02:33
00:24
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59
00:14
01:34
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video 08.11.2023 | 09:01