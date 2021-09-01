Video Yaşam 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı | Video

2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı | Video

2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı | Video
01.09.2021 | 15:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı | Video 05:13
2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı | Video 01.09.2021 | 15:19
’Ermenistan Ordusu’nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler! 01:29
'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler! 01.09.2021 | 15:16
Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video 00:38
Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 14:47
Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı | Video 03:42
Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı | Video 01.09.2021 | 14:19
Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı | Video 03:23
Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 13:51
Türkiye Esra Erol’da yaşanan olayı konuşuyor! Skandal görüntüler Esra Erol’da... 6 kez evden kaçan kadın kocasıyla yüzleşti... 05:39
Türkiye Esra Erol’da yaşanan olayı konuşuyor! Skandal görüntüler Esra Erol'da... 6 kez evden kaçan kadın kocasıyla yüzleşti... 01.09.2021 | 13:58
Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrenen adam çılgına döndü | Video 02:12
Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrenen adam çılgına döndü | Video 01.09.2021 | 13:25
Şanlıurfa’da düğünde şoke eden olay! Şov yapmaya çalışan davulcu böyle alevler içinde kaldı... 00:42
Şanlıurfa'da düğünde şoke eden olay! Şov yapmaya çalışan davulcu böyle alevler içinde kaldı... 01.09.2021 | 13:30
Boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:34
Boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.09.2021 | 12:53
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, cinler yüzünden cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video 02:40
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video 01.09.2021 | 12:53
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 18:43
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 01.09.2021 | 12:28
Halı, elektrik kablolarının üzerine düştü, 5 kişi saniyelerle ölümden döndü | Video 04:26
Halı, elektrik kablolarının üzerine düştü, 5 kişi saniyelerle ölümden döndü | Video 01.09.2021 | 11:33
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01:01
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 11:23
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 03:50
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 01.09.2021 | 11:05
İstanbul Tuzla TEM Otoyolu’nda araç takla attı: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 03:11
İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda araç takla attı: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 01.09.2021 | 09:57
İstanbul Esenyurt’ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 03:36
İstanbul Esenyurt'ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 01.09.2021 | 09:58
’Sultan 2. Abdülhamid’in rüyası’ Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı | Video 04:53
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı | Video 01.09.2021 | 10:49
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01:17
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 10:49
ABD’li kızlar Adana’da köy hayatı yaşadı | Video 05:17
ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı | Video 01.09.2021 | 10:39
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 00:44
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 01.09.2021 | 10:39

Erzincan’da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4 saat güvenlik güçlerine direndi. Alkol alıp sarhoş olan zanlı özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1,5 yıl önce eşinden boşanan Murat Bulut, Mertekli Mahallesi'nde ayrıldığı eşinin babası Ali Kurt'u(63) başından tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra Değirmendere Mahallesi'ne geçen zanlı, burada da Mustafa Yıldız'ı öldürdü. Ardından Geçit Mahallesi'ne evine gelen Murat Bulut, kirada oturduğu evinin balkonuna çıkarak elindeki tüfekle uzun süre alkol alıp, intihara teşebbüste bulundu. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarında teslim olmayan zanlı, özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla evin içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonu başından sonuna takip edip yöneten İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, başarılı operasyon sonunda güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Zanlı 2 kişiyi öldürdü. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" dedi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA