2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video
Çankırı’da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorun yaşadığı öğrenilen şahıs, önce komşusunu sonra eski eşini işe alan fırın işletmecisini silahla öldürdü. 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerini görünce silahla kendisini yaralayan şahıs, kıskıvrak yakalandı.
İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞIRKEN YARALANAN ŞAHIS YAKALANDI
Daha sonra elindeki silahla kaçmaya çalışan Hanifi Y. kendisini yakalamak isteyen polisleri görünce intihar etmeye çalıştı. Kendisini yaralayan Hanifi Y. polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, şahsın yakalanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI
Yaşanan olayın ardından olayın yaşandığı ekmek fırını ve apartmana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şahsın 1 yıl önce, boşandığı eşi Gülizar Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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