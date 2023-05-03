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2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video

2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video

03.05.2023 | 14:36

Çankırı’da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorun yaşadığı öğrenilen şahıs, önce komşusunu sonra eski eşini işe alan fırın işletmecisini silahla öldürdü. 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerini görünce silahla kendisini yaralayan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezi Buğday Pazarı Gül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşi ile boşandığı için psikolojik sorunlar yaşayan ve tedavi gördüğü öğrenilen Hanifi Y. isimli şahıs, aynı apartmanda yaşayan komşusu Talip Poyraz'a 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Talip Poyraz hayatını kaybetti. Daha önce de balta ile saldırdığı Talip Poyraz'ı öldüren Hanifi Y., daha sonra elindeki silah ile Buğday Pazarı Mahallesi Kılıç Caddesi'ndeki eski eşi Gülizar Y.'nin çalıştığı ekmek ekmek fırınına girdi. Hanifi Y. girdiği iş yerinde karşılaştığı fırın işletmecisi Orhan Kuşçu'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kuşçu hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞIRKEN YARALANAN ŞAHIS YAKALANDI
Daha sonra elindeki silahla kaçmaya çalışan Hanifi Y. kendisini yakalamak isteyen polisleri görünce intihar etmeye çalıştı. Kendisini yaralayan Hanifi Y. polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, şahsın yakalanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI
Yaşanan olayın ardından olayın yaşandığı ekmek fırını ve apartmana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şahsın 1 yıl önce, boşandığı eşi Gülizar Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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