2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu | Video
ORDU'nun Ünye ilçesinde Selami Okuyucu (47), tartıştığı Mustafa Tonka (43) ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.
ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ
Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti. Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi. Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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