Video Yaşam 2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandırdı, tutuklandı | Video
2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandırdı, tutuklandı | Video

2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandırdı, tutuklandı | Video

17.03.2023 | 12:05

KONYA'da 2 kuyumcuya satın aldığı altınların parasını bankadan havale yoluyla ödeyeceğini söyleyip, kuyumcuların hesabına yatırmayıp, 40 bin lira dolandıran Selim Gürocak (31) polis tarafından yakalandı. Gürocak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, 10 Mart Cuma günü Meram ilçesinde meydana geldi. Selim Gürocak, ilk olarak Sarraflar Yer Altı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giderek 3 adet ata altın aldı. Gürocak, ödemeyi bankadan havale yoluyla yapacağını söyledi. Kuyumcu da hesap numarasını verdi. Gürocak, satın aldığı altınların karşılığı olarak 24 bin lira ödemeyi, havale yoluyla yaptığını söyleyip ayrıldı. Gürocak aynı gün başka bir bölgedeki kuyumcudan da aynı yöntemle 16 bin lira karşılığında 2 ata altını aldı. 2 kuyumcu, hesaplarına paraların ödenmediğini fark edince polise gidip şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 80 güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. 2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandıran Gürocak, 14 Mart günü polis tarafından saklandığı evde satın altığı 5 adet altınla birlikte yakalandı. Altınlar sahiplerine teslim edildi. Gürocak da 15 Mart günü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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