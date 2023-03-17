2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandırdı, tutuklandı | Video
KONYA'da 2 kuyumcuya satın aldığı altınların parasını bankadan havale yoluyla ödeyeceğini söyleyip, kuyumcuların hesabına yatırmayıp, 40 bin lira dolandıran Selim Gürocak (31) polis tarafından yakalandı. Gürocak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 80 güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. 2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandıran Gürocak, 14 Mart günü polis tarafından saklandığı evde satın altığı 5 adet altınla birlikte yakalandı. Altınlar sahiplerine teslim edildi. Gürocak da 15 Mart günü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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