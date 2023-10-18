Video Yaşam 2 milyon 500 bin TL’lik vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video
2 milyon 500 bin TL’lik vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video

2 milyon 500 bin TL’lik vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video

18.10.2023 | 11:00

Osmaniye’den gelen Adana’da 17 farklı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapana 3 kadın hırsız tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Berfin Ç. (13), Nazar G. (20) ve hamile olan Elvan Ç. (20) kısa bir süre önce Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmaya geldi. Şüpheli kadınlar kentin farkı noktalarında bulunan 17 apartman dairesinden hırsızlık yaptı.

"2 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE VURGUN YAPTILAR"
Üç kadın girdikleri evlerden cep telefonu, saat ve ziynet eşyası gibi maddiyatı yüksek malzemeleri çaldı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan üç kadını yakalamaya yönelik ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"100'E YAKIN KAMERA İNCELENİP KADIN HIRSIZLARIN İZİ SÜRÜLDÜ"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konuşu şüpheli 3 kadını yakalamak için 17 farklı adreste bulunan 100'e yakın kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler Sarıçam ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kadında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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