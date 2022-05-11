Video Yaşam 2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video

2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video

11.05.2022 | 14:56

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekiplerinin, Dilovası İlçesinde durdurdukları 2 ayrı araçtan 2 milyon 800 bin içi dolu makaron ele geçirildi.

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