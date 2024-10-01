2 milyon gasp yapan çeteye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de silah zoru ile bir kişiyi 2 milyon gasp eden şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 2’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.