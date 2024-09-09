2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı.
"IŞIK CİHAZLARINDAN VEYA SÜRÜCÜLERİN DİKKATSİZLİKLERİNDEN ÇOK SIK KAZALAR OLUYOR"
Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, "Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
15:08
02:26
Esenler'de bıçaklı kavga kamerada! | Video 09.09.2024 | 10:40
00:49
02:12
01:43
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 10:16
14:17
01:43
2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 09:20
01:41
Okulların açılmasıyla İstanbul'da sabah trafiği oluştu | Video 09.09.2024 | 08:47
01:23
01:19
01:56
03:01
04:57
Diyarbakır'da ölü bulunan Narin olayında 21 kişi gözaltına alındı | Video 08.09.2024 | 16:31
03:17
Burdur’da trafik tartışmasında kan aktı: 5 yaralı | Video 08.09.2024 | 16:28
00:47
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 08.09.2024 | 16:08
01:28
Kartal'da dikenli tellere sıkışan kedi böyle kurtarıldı | Video 08.09.2024 | 15:27
00:47
Düğünde silah şovuna polis engeli: 6 maganda gözaltında | Video 08.09.2024 | 15:06
01:00
02:24
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 08.09.2024 | 13:17