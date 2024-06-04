2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan uçağın tarım arazisine düşme anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde uçağın düştükten sonra alev alarak yandığı görüldü.
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