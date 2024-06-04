Video Yaşam 2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video
2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video

2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video

04.06.2024 | 14:05

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri'de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
Öte yandan uçağın tarım arazisine düşme anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde uçağın düştükten sonra alev alarak yandığı görüldü.
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