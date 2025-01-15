Video Yaşam 2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video

2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video

15.01.2025 | 12:23

Bolu’da cami önünde dilencilik yaptığı esnada sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden 1554 lira çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi'nin önünde bir süredir dilenen E.D., sivil zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından suçüstü yapılan kadın, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan aramalar sonucunda kadının üzerinden toplamda bin 554 lira para çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenci kadına 5326 sayılı kabahatler kanunun 33.maddesi gereği toplam bin 406 lira idari yaptırım cezası verildi. Paralara da el koyan ekipler dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda dilenci kadının bin 554 lirayı yalnızca 2 saat içerisinde topladığı öğrenildi.
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