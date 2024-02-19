2 yıl önce ayrıldığı 2 çocuk annesi eşini, tabanca ile vurarak öldürdü! | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 2 çocuk annesi kadın, 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerini devam ediyor.
"AYRILDIĞI İKİNCİ EŞİ VURMUŞ"
Banu Uzun'un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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