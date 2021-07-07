Video Yaşam 2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video

2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video

2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video
07.07.2021 | 08:53

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2 yıl önce 4’ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. İstinat duvarları çöktü, kanalizasyon hattı sele kapıldı. Okul bahçesi ise selden kalanlarla doldu.

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Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları gerçekleşti. 2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü. Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı. Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı. Arama Kurtarma ekipleri bölgede herhangi bir sorun oluşmaması için bekleyişini sürdürürken, Kızılay'da mobil aşevi ile bölgede bulunanlara sıcak çay, çorba ve ikramlarda bulunuyor.

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