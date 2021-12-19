2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: "Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat!" | Video
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Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra annesini ziyarete gitti. Uzun bir aradan sonra annesini görmeye giden Nusret' e sosyal medyadan tepki yağdı. Pek çok kişi "O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak" yorumlarını yaptı.