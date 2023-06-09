2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir haftalık takip sonucu yakayı ele verdi | Video
Şırnak'ta 2 yıldır cinayet ve uyuşturucu suçundan aranan firari şüpheli, dört farklı köyde 1 haftalık gözlem sonucu yakalandı. Jandarma işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında, "Kasten adam öldürme ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 2 yıldır aranan şüpheli R.K., JASAT'ın fiziki takibine takıldı. 4 farklı köyde takibi derinleştiren ekipler, şüphelinin saklanabileceği evleri tespit edip bir hafta boyunca o evlerde fiziki gözlem yaptı. Şahsın bir bağ evine girdiğini gören JASAT ekipleri, sabah erken saatlerde şafak operasyonu için düğmeye bastı.
Operasyon sonucu yakalanan şüpheli, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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