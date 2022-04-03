20 günde 6 araba çalan hırsız yakalandı | Video

İstanbul Avcılar ve Başakşehir’de 20 günde 6 otomobil ve 2 araç plakası çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 26 yaşındaki şüpheli Sezgin O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de ikamet eden F.A.'nın park halindeki iki aracı 17 mart günü çalındı. Birkaç gün sonra ise N.T.'ye ait araç çalındı. Son olarak ta 1 Nisan'da 1 araç daha çalındı. Aynı gün aşağı mahallede 2 aracın ön ve arka plakaları çalındı. 20 gün içerisinde yaşanan bu hırsızlık olaylarının ardından titizlikle çalıma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kamera görüntülerinden hırsızın eşkalini kısa sürede tespit etti.

Avcılar'da belirlenen bir adrese operasyon yapan Oto Hırsızlık Masası ekipleri 16 suç kaydı olan oto faresi şüpheli Sezgin O.'yu gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.