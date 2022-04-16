20 metrekarelik dükkanda yarım asırdır zamana ayar veriyor | Video

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Hayatının 55 yılını saatler arasında geçiren tamirci Sebahattin Tanoğlu, yarım asırdır 20 metrekarelik küçük bir saatçi dükkânında zanaatını icra ediyor.
"SADECE PARA KAZANMAK İÇİN BU İŞ YAPILMAZ"
Saat ustası Sebahattin Tanoğlu, mesleğe ilk başladığı günden günümüze kadar yaptığı işe büyük önem verdiğini belirterek, yalnızca para kazanmak için çalışmadığını vurguladı. Önemli olan elindeki işinin bitmesinin olduğunu söyleyen Tanoğlu, "1970 yılında bu dükkânı açtım. O gün bu gündür burada uğraşıp durdum. Bezmedim, usanmadım, çalıştım 3 tane çocuk büyüttüm. Onları okuttum, evlendirdim, ev bark sahibi ettim. Şimdi bizim yaptığımız bu meslekte bir işi eline aldığınız zaman mutlu oluyorsun. Yani biz para kazanacağım diye değil. Evvela elinde ki işi bitirmek istiyorsun. Öyle günler oldu ki geceleri bile saat yapıyordum. Sabahlara kadar uğraşıyorduk. O zamanlar bütün saatler kurmalı, şimdi ki gibi elektronik yok. Erzincan depreminden sonra çevrem hep kapat burayı başka bir yere gidelim dediler. Fakat bir türlü buradan ayrılamadım. Cep saatleri, masa saatleri gibi şeylerle uğraşıyorduk. Şimdi hep elektronik saatler, pilli saatler olduğu için bizim işimiz de bitti. Sadece pil tak pil çıkart başka bir iş yaptığımız yok. Yanımda yetiştirdiğim çıkarlardan biri vali oldu gitti, bir tane yetiştirdim belediye de şoför oldu gitti, bir tanesi banka müdürü oldu. Artık şimdi gelen de yok, bu işe heves veren de yok. Şimdi bir cep saatine direk takacak Erzincan'da sayılı arkadaş vardır, daha da kimse yok" diye konuştu