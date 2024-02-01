Video Yaşam 20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video

20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video

01.02.2024 | 10:56

Antalya'da 20 metrelik falezlerde kayalık alana düşerek yaralanan genç kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Botla limana getirilen ve ambulansa alındığı sırada ‘kaburgalarım' diye acı içinde bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Olay dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kayalık alanda acı çığlıkları atan ve isminin Kübra G.I.(28) olduğu öğrenilen kadının kurtarılması için deniz polisinden yardım talep etti. Karadan olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, Kübra G.I.'ya ait olduğu belirlenen bir çanta buldu.

"KABURGALARIM" DİYEREK ACI ÇEKTİ
Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Kübra G.I.'yı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Kübra G.I., ambulansa alındığı sırada 'Kaburgalarım' diye bağırdığı ve acı çektiği görüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadın, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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