Video Yaşam 20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video

20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video

20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video
14.07.2020 | 19:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu | Video 01:15
Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu | Video 14.07.2020 | 19:13
20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video 01:26
20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video 14.07.2020 | 19:13
Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video 01:44
Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video 14.07.2020 | 19:13
Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 00:14
Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 14.07.2020 | 16:35
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 01:36
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 14.07.2020 | 16:36
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 00:38
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 14.07.2020 | 15:44
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 04:24
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 14.07.2020 | 15:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 01:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 14.07.2020 | 13:25
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 02:36
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 14.07.2020 | 13:04
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:26
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 14.07.2020 | 12:41
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 00:17
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 14.07.2020 | 12:21
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 00:15
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 14.07.2020 | 12:21
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 01:16
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 14.07.2020 | 12:08
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 08:57
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 14.07.2020 | 11:41
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 03:37
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 14.07.2020 | 10:55
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 01:04
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 14.07.2020 | 10:37
İstanbul'da eğlence adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video 01:01
İstanbul'da eğlence adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video 14.07.2020 | 10:02
İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video 00:48
İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video 14.07.2020 | 10:25
Mersin'de karısının yatak odası özel videolarını arkadaşlarına gönderen kocaya dava | Video 05:06
Mersin'de karısının yatak odası özel videolarını arkadaşlarına gönderen kocaya dava | Video 14.07.2020 | 10:10
Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video 00:48
Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video 14.07.2020 | 09:43

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeniköy kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrinin kenarında piknik yapmaya gidenler, yaklaşık 20 metre derinlikteki bir sarnıçta köpek havlamasının geldiğini fark etti. Sarnıca bakanlar içerisinde bir köpek olduğunu görüp durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köpeği sarnıçtan çıkarttı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin aç ve susuz olduğu, vücudunda ise herhangi bir kırık ya da yaralanma olmadığı belirlendi. Ekipler, su ve yemek verdikleri köpeği tekrar serbest bıraktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA