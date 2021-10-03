20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video

Denizli'de 20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı. Düştüğü yerden hareket edemeyen genç kızı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gezmek için dağlık alana çıkan 20 yaşındaki Gülsüm Güvenç, bir anlık dengesini kaybederek kayalık alanlara düştü. Düşme nedeniyle yaralanan genç kızın yardımına ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. AFAD ekipleri yaralı genç kızı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Güvenç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.