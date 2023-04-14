20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay direk gerdirme teline çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hastanede öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kazanın kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAZA ANI KAMERADA"
Öte yandan kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehir merkezi yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar yer aldı. Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin yanına çok sayıda vatandaşın yardım etmeye geldiği görüldü.
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