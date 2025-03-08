20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Şüpheliyi gönül ilişkisi ele verdi! | Video
Bursa'da çok sayıda suça karışan ve hakkında 19 ayrı yakalama kararı ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Alanya'daki kız arkadaşının yanına gitmek isterken yakalandı. 8 yıldır aranan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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