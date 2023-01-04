Video Yaşam 20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video
20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video

20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video

04.01.2023 | 10:49

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Mersin’de merdiven altı muayenede 20 yıldır sahte diş hekimliği yapan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

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CİMER'e yapılan ihbarla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde merdiven altı muayenede sahte diş hekimliği yapıldığı ve insanlara yanlış tedavi uygulanarak mağduriyetlere neden olunduğunu tespit etti.

20 YILDIR SAHTE DOKTORLUK YAPIYOR!

İşyerine baskın yapan ekipler, kendisini diş doktoru olarak tanıtan M.Ç.'yi, işyerinden kaçarak saklandığı berberde yakaladı. Şüphelinin 20 yıldır sahte doktorluk yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin muayene için gelen insanları da binanın çatısına sakladığı ortaya çıkarken, işyerinde yapılan kontrolde diş muayenesi için gerekli malzemeler olduğu, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrardan kullanılmak üzere saklandığı tespit edildi. Yapılan detaylı aramanın ardından işyeri mühürlendi.

Cumhuriyet Savcısından alınan karar doğrultusunda şüpheli hakkında gerekli adli işlem yapılarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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