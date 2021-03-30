200 bin liralık hırsızlıkta akıl almaz 'kiralık hırsız' planını polis çökertti
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanede görevli hasta nakil aracı şoförü kendisine verilen 200 bin lirayı döviz bürosuna yatırmak için yola çıktı. İddiaya göre yolda döner almak için indiği sırada aracın kapısını açık unuttu bir kişi geldi araçta bulunan para dolu çantayı alıp kaçtı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri arabadan çantayı çalan çocuğu gözaltına aldı. İfadelerdeki çelişkilerden şüphelenen Bayrampaşa polisi yaklaşık bir ay öncesinden planlanan “kiralık hırsız” planını ortaya çıkardı. Hasta nakil aracı sürücüsü ile çantayı çalan çocuğun birbiri ile anlaştıkları ortaya çıktı. 2 hırsız gözaltına alındı.